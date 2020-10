KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa marque dans la déroute Kazan a été littéralement écrasé, le seul but marqué est signé Da Costa Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/10/2020 à 13:43 Tweeter Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Stéphane Da Costa marque une nouvelle fois Kazan qui est passé leader lors de son dernier match, avec un match d'avance, n'a pas fait ce qu'il fallait pour maintenir sa position. Les Tatars sont en effet complètement passé au travers leur match du jour à Khabarovsk en se faisant pulvériser 7-1 ! L'Amur a brillé dès le premier tiers en inscrivant 3 buts puis en poursuivant sans cesse l'avalanche, pourtant le club extrême oriental était normalement un adversaire largement à portée de l'Ak Bars.

L'unique but visiteur de la rencontre a été inscrit en supériorité au début du deuxième tiers, il est signé Stéphane Da Costa qui dévie dans le but le slap de Juravlyov de la bleue, et permet de revenir à 1-3. Mais il a été la seule éclaircie dans un match difficile, où malgré 36 lancers les Tatars n'ont pu battre qu'une fois Alikin le portier des tigres.

Da Costa inscrit son septième but et son 13ème point en 15 matchs.



Retrouvez ce but en vidéo :



