KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa marque mais perd Nouveau but pour le Franais en KHL mais dfaite de son quipe dans le derby Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 10/10/2020 18:42

Kazan se déplaçait chez son voisin du Tatarstan, Nijnekamsk. Largement favori les Verts ont pourtant du s'incliner. Menés au score, ils ont égalisés avant que Stéphane Da Costa ne dévie au fond le bon service d'Azevedo. Ce but permet à l'Ak Bars de prendre les devants mais les Loups égalisent et finissent par l'emporter en supériorité.



Retrouvez ce but en vidéo :



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











