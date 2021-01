KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa marque mais perd Malgr deux points et un nouveau pour Da Costa, Kazan s'incline lourdement Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 10/01/2021 16:56 Tweeter KHL Malgr 2 points et 1 but Da Costa n'empche pas la dfaite

Kazan restait sur dix victoires consécutives, avant le derby des Verts contre le rival d'Oufa. L'Ak Bars s'incline lourdement en Bachkirie et voit sa série de succès s'arrêter net. Pourtant Stéphane Da Costa n'a pas ménagé ses efforts avec un but et une assistance sur le deuxième but, mais cela n'a pas suffit face au quadruplé et au cinq points de la pépite finlandaise, Hartikainen.

Da Costa marque le premier but de la partie dès la troisième minute de jeu. Safonov fait un bel effort pour conserver le palet puis remet dans le slot pour le Français qui élimine le portier d'un excellent jeu de main pour mettre au fond.



