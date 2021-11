Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa marque trop tard Douzième but pour le Français qui n'a pas pu pour autant sauver son équipe Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2021 à 18:13 Tweeter hc-avto.ru Douzième but pour Da Costa dans la défaite de son équipe



Ekaterinbourg a encore du baisser pavillon à domicile cette fois contre un adversaire direct, Nijnekamsk. Le club ouralien largué au deuxième tiers attaque le dernier en tirant de l'arrière 1-3. Il réduit la mise mais dans la minute qui suit encaisse encore un but. A l'ultime minute de jeu à six contre cinq, l'Avto réduit de nouveau la mise. Shumakov sert parfaitement Da Costa dans l'angle qui troue le but d'une one-timer parfait. Mais il ne reste que 33 secondes à faire, les locaux ne parviennent pas à égaliser et s'inclinent.

Il s'agit du douzième but de la saison pour Stéphane Da Costa, son 26ème point en 28 matchs.



Retrouvez ce but en vidéo : Ekaterinbourg a encore du baisser pavillon à domicile cette fois contre un adversaire direct, Nijnekamsk. Le club ouralien largué au deuxième tiers attaque le dernier en tirant de l'arrière 1-3. Il réduit la mise mais dans la minute qui suit encaisse encore un but. A l'ultime minute de jeu à six contre cinq, l'Avto réduit de nouveau la mise. Shumakov sert parfaitement Da Costa dans l'angle qui troue le but d'une one-timer parfait. Mais il ne reste que 33 secondes à faire, les locaux ne parviennent pas à égaliser et s'inclinent.Il s'agit du douzième but de la saison pour Stéphane Da Costa, son 26ème point en 28 matchs.Retrouvez ce but en vidéo :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo