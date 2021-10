KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa marque un nouveau but 6ème but en KHL pour Da Costa Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/10/2021 à 21:23 Tweeter KHL Da Costa auteur d'un sixième but Stéphane Da Costa a marqué son sixième but de la saison en KHL, mais pour autant cela n'a pas suffit pour son équipe. L'Avtomobilist s'incline en effet 3-1 contre l'Avangard Omsk, champion en titre. En pénalité différée au début du dernier tiers, Zborovsky dévie parfaitement au deuxième poteau où le Français reprend victorieusement dans l'angle ouvert. Il s'agit du sixième but pour Da Costa, son douzième point en 16 rencontres.



Retrouvez ce but en vidéo :

