KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa ne s'arrête pas Nouveau but pour le Français en KHL Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 13/12/2020 à 18:12 Tweeter Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru



Nouvelle victoire pour Kazan et nouveau but pour Stéphane Da Costa, la routine semble lancée. Les panthères des neiges se sont imposées nettement à domicile face à Helsinki. En fin de partie, le Français trouve la faille pour marquer le troisième but de son équipe. Un nouveau one-timer, mais cette fois-ci dans l'axe, lui permet de faire trembler les filets pour la 14ème fois de la saison.



Retrouvez ce but en vidéo :



