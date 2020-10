KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa punit son ancienne équipe Da Costa a marqué contre son ancienne équipe le Loko Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/10/2020 à 19:51 Tweeter Photographe : Ilnar Tukhbatov pour ak-bars.ru Stéphane Da Costa marque contre son ancienne équipe

Stéphane Da Costa trouve la faille pour un deuxième match de suite, son troisième but de la saison, cette fois c'est contre son ancienne équipe, le Lokomotiv. Malmené en début de rencontre, Kazan tire de l'arrière 4-2, Yudin parvient à mettre sur orbite Da Costa seul en break, le Français gagne son duel et ramène son équipe à une longueur. Malgré ce but, l'Ak Bars ne peut pas recoller au score et s'incline à Iaroslavl.

Retrouvez ce but en vidéo :



Réactions sur la news ALEX6 a écrit le 01/10/2020 à 21:29 "punit", c'est mieux











