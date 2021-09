KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa remet ça Quatrième but pour Da Costa en KHL Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/09/2021 à 21:01 Tweeter hc-avto.ru Quatrième but pour Da Costa

Toujours en déplacement, l'Avtomobilist remporte une quatrième victoire consécutive en dominant le Red Star Kunlun. Un succès plutôt logique dans un match bien maîtrisé par le club de l'Oural. Stéphane Da Costa marque le deuxième but de la rencontre, son quatrième déjà cette saison.

C'est en powerplay que le Français a frappé, posté dans le cercle droit, il reçoit une bonne passe venue de l'opposé, adressée par Spooner, sa reprise fait mouche juste sous la barre chinoise.



Retrouvez ce but en vidéo :



