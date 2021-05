KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa retrouve Ekaterinbourg Stphane Da Costa signe deux ans avec l'Avtomobilist Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 21/05/2021 20:56 Tweeter



Nouveau club pour le Français de KHL qui rejoint en fait une vieille connaissance. Stéphane Da Costa s'est engagé pour deux ans avec l'Avtomobilist Ekaterinbourg, club pour lequel il avait évolué en 2018-2019. Il avait marqué pour les rouges 48 points (22 buts, 26 assistances) en 58 matchs et 3 points (1 but, 2 assistances) en 8 matchs de playoffs.

