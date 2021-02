KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa retrouve les buts Le Franais de KHL marque un nouveau but et une assistance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 01/02/2021 20:33 Tweeter KHL

Kazan s'est imposé à Tchelyabinsk sur un score serré, une partie dans laquelle Stéphane Da Costa compte deux points (1 but, 1 assistance). En toute fin de premier tiers, plein axe il envoie un missile au fond du but local.



