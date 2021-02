Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa revient en plein forme ! Un doubl et trois points pour Stphane Da Costa au retour de la trve internationale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 15/02/2021 21:08 Tweeter KHL Stphane Da Costa auteur de 3 points dans ce match



Kazan a remporté une victoire pas très impressionnante à Riga, le leader a même bien peiné chez la lanterne rouge du championnat. Une quatrième victoire de suite pour l'Ak Bars désormais assuré de terminé en tête de sa conférence. Dans cette partie, Stéphane Da Costa s'illustre avec deux buts et une assitance, un joli match à 3 points pour le Français de retour en pleine forme après une semaine de trêve internationale.

Sur un premier powerplay, Da Costa dans le cercle égalise d'un bon lancer. Dans les dernières secondes de la première période, les Kazanais sont encore mené au score et c'est encore Da Costa sur un rebond bien converti qui se charge d'égaliser. Il est également assistant sur le troisième but de son équipe.



