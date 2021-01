KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Da Costa sauve les siens Da Costa marque un nouveau but, pour galiser dans les derniers instants Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 08/01/2021 19:07 Tweeter Photographe : Vadim Kitayev pour ak-bars.ru Stphane Da Costa de nouveau buteur

Kazan signe un dixième laborieux succès face au Traktor. Les visiteurs mènent 2-0 au début du dernier tiers et l'Ak Bars charbonne pour revenir. Il réduit l'écart en powerplay et dans les derniers instant sort son gardien. Dawes lance, le puck est repoussé par le gardien et Stéphane Da Costa se jette sur le rebond et égalise à 1'04 du terme. Les Tatars l'emportent finalement aux tirs au but.

Revoir ce but en vidéo :



