Hockey sur glace - KHL : Da Costa tout feu tout flamme Stéphane Da Costa a été le héros du jour de l'Avtomobilist Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/10/2021 à 19:09

KHL Da Costa fait le show contre Oufa



L'Avtomobilist recevait Oufa aujourd'hui pour une sacrée partie, mal embarqué le club a vu son secours venir de son joueur français. Déjà auteur d'une assistance sur le premier but de son équipe, Da Costa va marquer le but égalisateur à cinq minutes du terme. Shumakov dégage en cloche depuis sa zone, Da Costa récupère de la main au vol et remet devant lui, il parvient à partir seul en break et met au fond.

Il faut donc disputer une prolongation, dans les derniers instants de celle ci, Makeyev s'échape, il remet en retrait pour da Costa qui emporte le portier et glisse dans la cage vide à l'ultime seconde de jeu !

