KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Doublé pour Da Costa Dans le derby des Verts, Da Costa a marqué à deux reprises Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/10/2020 à 19:44 Tweeter KHL Stéphane Da Costa marque un doublé

Kazan reçoit Oufa pour une belle rivalité verte, un classico de la KHL. L'Ak Bars rentre rapidement dans la partie et ouvre le score dès la quatrième minute en powerplay. Stéphane Da Costa a inscrit ce but. Leurs adversaires reviennent au score mais un bon début de dernier vingt permet aux Tatars de prendre le large avec deux nouveaux buts. Sur le troisième, le Français est crédité d'une mention d'assistance.

En fin de match, les visiteurs sortent leur gardien, Da Costa en profite pour marquer en cage vide et inscrire ainsi son cinquième but de la saison.



Retrouvez le premier but en vidéo :





et le second en cage vide :



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo