KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Et de trois pour Da Costa ! Troisième but consécutif pour le Français de Russie Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 11/09/2021 à 10:26

Décidément, Stéphane Da Costa est en forme, il vient d'inscrire son troisième but consécutif en KHL, dans la victoire serrée mais précieuse de son équipe à Minsk. L'Avtomobilist signe une deuxième victoire de suite en l'emportant au Bélarus. Le premier but de la rencontre est signé du fameux numéro 77. A la moitié de la rencontre alors que l'Avto domine très nettement, Da Costa dans le cercle gauche lance et parvient à trouver le fond des filets côté mitaine.



