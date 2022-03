Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : L'exil des joueurs étrangers L'exil des joueurs étrangers se poursuit en KHL alors que les playoffs avancent cahin caha Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2022 à 18:10 Tweeter

Après le départ de l'attaquant canadien Geoff Platt, l'attaquant finlandais Markus Granlund et le défenseur danois Philip Larsen d'Oufa puis de l'Américain Nick Shore du Sibir, la KHL doit faire face à un nouveau flux de départs de joueurs étrangers.

Les Suédois du CSKA, Lukas Wallmark et Joakim Nordström ont fait leurs valises. Après le départ de l'attaquant canadien, l'attaquant finlandaiset le défenseur danoisd'Oufa puis de l'Américaindu Sibir, la KHL doit faire face à un nouveau flux de départs de joueurs étrangers.Les Suédois du CSKA,etont fait leurs valises. Le Sibir Novossibirsk voit partir son gardien star et champion olympique Harri Säteri ainsi que le défenseur finlandais Jurki Jokipakka.

Tous les joueurs étrangers ont quitté le Salavat Yulayev, le gardien finlandais Juha Metsola, les attaquants Teemu Hartikainen et Sakari Manninen.

Le gardien finlandais et champion olympique, Juho Olkinuora a quitté le Metallurg Magnitogorsk.











