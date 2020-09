KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Le match des étoiles annulé La KHL décide d'annuler le match des étoiles 2021 Source : khl.ru La rédaction / pr Posté par Hockey Hebdo le 29/09/2020 à 19:22 Tweeter

En raison de la situation sanitaire mondiale, la KHL a décidé d'annuler le match des étoiles 2021 qui devait se tenir les 23 et 24 janvier prochain à Riga. Pour la première fois en treize ans, il n'y aura pas de match des étoiles en KHL, un match à huis clôt ou public restreint n'aurait aucun sens pour ce type d'évènement festif et convivial.











