KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les effectifs du match des étoiles On connaît désormais les compositions des quatre équipes du match des étoiles Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/12/2019 à 15:00

Les fans, les journalistes et les coachs ont rendu leur verdict, on sait désormais quels sont les joueurs qui participeront au match des étoiles KHL 2020 qui se tiendra du 18 au 19 janvier à Moscou.

















Division Bobrov



Gardiens : Julius Hudacek (Spartak), Aleksandr Samonov (SKA).



Défenseurs : Mikko Lehtonen (Jokerit), Juuso Hietanen (Dynamo Moscou), Yakov Rylov (Spartak).

Attaquants : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou), Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou), Daniil Vovchenko (Severstal), Lauris Darzins (Dinamo Riga), Vladimir Tkachyov (SKA).



Division Tarasov



Gardiens : Ilya Sorokin (CSKA), Ilya Konovalov (Lokomotiv).



Défenseurs : Ilya Shinkevitch (Vityaz), Chay Genoway (Torpedo), Mat Robinson (CSKA),

Attaquants : Vyatcheslav Gretsky (Dinamo Minsk), Kirill Kaprizov (CSKA), Stéphane Da Costa (Lokomotiv), Malte Strömvall (Leopard), Aleksandr Syomin (Vityaz).



Division Kharlamov



Gardiens : Timur Bilyalov (Ak Bars), Jakub Kovar (Avtomobilist).



Défenseurs : Kristian Khenkel (Ak Bars), Jyrki Jokipakka (Sibir), Nick Bailen (Traktor).

Attaquants : Nigel Dawes (Avtomobilist), Sergeï Mozyakin (Metallurg), Pavel Poryadin (Neftekhimik), Pavel Datsyuk (Avtomobilist), Danis Zaripov (Ak Bars).



Division Tchernychyov



Gardiens : Juha Metsola (Salavat Yulaev), Igor Bobkov (Avangard).



Défenseurs : Vyatcheslav Voynov (Avangard), Darren Dietz (Barys), Adam Almqvist (Admiral).

Attaquants : Kirill Semyonov (Avangard), Nikita Soshnikov (Salavat Yulaev), Linus Omark (Salavat Yulaev), Hynek Zohorna (Amur), Brandon Yip (Kunlun Red Star).











