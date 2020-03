Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les Jokerit jettent l'éponge Sur fond de crise du covid-19 les Jokerit Helsinki renoncent aux playoffs KHL Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/03/2020 à 11:00 Tweeter

Les Jokerit Helsinki devaient se déplacer à Saint-Pétersbourg le 17 mars pour y débuter le deuxième tour des playoffs KHL. Initialement les matchs devaient se tenir à huis clos, mais hier dans l'après-midi, le président des Jokerit a pris sa décision. Le club renonce aux playoffs KHL pour protéger la santé des joueurs et du staff et limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 conformément aux décisions de l'Etat finlandais.

"Nous vivons une époque extraordinaire qui nécessite une action extraordinaire. La santé du peuple et de la nation a toujours la priorité, et les Jokerit, bien sûr, veulent prendre leurs responsabilités. Nous avons eu des discussions approfondies avec nos médecins et nos joueurs et en sommes arrivés à cette conclusion. Ce fut une décision difficile mais nécessaire", explique Jari Kurri, président du conseil d'administration du club d'Helsinki. Les Jokerit Helsinki devaient se déplacer à Saint-Pétersbourg le 17 mars pour y débuter le deuxième tour des playoffs KHL. Initialement les matchs devaient se tenir à huis clos, mais hier dans l'après-midi, le président des Jokerit a pris sa décision. Le club renonce aux playoffs KHL pour protéger la santé des joueurs et du staff et limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 conformément aux décisions de l'Etat finlandais."Nous vivons une époque extraordinaire qui nécessite une action extraordinaire. La santé du peuple et de la nation a toujours la priorité, et les Jokerit, bien sûr, veulent prendre leurs responsabilités. Nous avons eu des discussions approfondies avec nos médecins et nos joueurs et en sommes arrivés à cette conclusion. Ce fut une décision difficile mais nécessaire", explique Jari Kurri, président du conseil d'administration du club d'Helsinki.



La KHL aurait proposé au Spartak Moscou de remplacer le club finlandais, mais le club de la capitale russe, éliminé depuis jeudi, a refusé. La ligue tiendra une réunion extraordinaire mardi pour statuer sur la suite de son championnat.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo