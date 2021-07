KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Mozyakin raccroche les patins Serge Mozyakin le meilleur buteur de la KHL met fin sa prolifique carrire Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 05/07/2021 16:43 Tweeter KHL Serge Mozyakin raccroche ses patins



Sergeï Mozyakin, emblématique joueur de la KHL, met fin à sa carrière à 40 ans. Il a joué ces dix derrnières années sous les couleurs du Metallurg Magnitogorsk, avec lequel il a remporté deux coupe Gagarine. Il avait également disputé cinq saisons avec l'Atlant Mytichtchi et six avec le CSKA. Sergeï Mozyakin, emblématique joueur de la KHL, met fin à sa carrière à 40 ans. Il a joué ces dix derrnières années sous les couleurs du Metallurg Magnitogorsk, avec lequel il a remporté deux coupe Gagarine. Il avait également disputé cinq saisons avec l'Atlant Mytichtchi et six avec le CSKA. En 842 matchs KHL il aura marqué 928 points (419 buts) ce qui fait de lui le meilleur compteur et buteur de l'histoire de la ligue kontinental.

Cette dernière saison Mozyakin a inscrit 21 points en saison et 10 en playoffs. Il a eu également l'original privilège de jouer avec son fils de 20 ans, Andreï, un match KHL. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo