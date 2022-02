Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Nouvelle défection Le Dinamo Riga quitte la KHL, les troubles se poursuivent pour la ligue emportée dans le déferlement de sanctions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie Source : dinamoriga.lv Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/02/2022 à 16:39 Tweeter dinamoriga.lv Le Dinamo Riga quitte la KHL en mesure de rétorsion

Après la décision des Jokerit de se retirer des playoffs KHL, c'est au tour du Dinamo Riga d'annoncer sa décision de se retirer de la ligue eurasienne en mesure de rétorsion à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe depuis le jeudi 24 février.

La fédération de Lettonie déclare également annuler les deux matchs amicaux prévus à Riga entre sa sélection nationale et la Russie prévus en préparation du mondial 2022 en Finlande.

L'avenir continue de s'assombrir pour le hockey russe qui pourrait se voir exclure des mondiaux par l'IHHF dans la continuité des mesures d'isolement de la Russie sur la scène internationale après l'agression russe contre l'Ukraine. Le Bélarus pourrait bien être lui aussi concerné par les sanctions puisque son territoire sert de base arrière à l'armée russe dans la guerre d'Ukraine. La fermeture de l'espace aérien européen aux avions russes rend de toute façon quasi impossible les voyages. La question des joueurs étrangers qui évoluent en KHL se pose également désormais.

La KHL a juste commenté que la saison du club de Riga étant finie, il prenait note, et attendra la demandes d'intégration des clubs au printemps après les playoffs, si le Dinamo Riga ne fait pas de demande, il ne participera pas à la saison 2022-2023.

