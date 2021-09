KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Premier but pour Da Costa Le Français de KHL vient de marquer son premier but cette saison Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/09/2021 à 20:35 Tweeter hc-avto.ru Stéphane Da Costa marque son 1er but de la saison



Stéphane Da Costa, a marqué son premier but de la saison mais son équipe d'Ekaterinbourg s'incline tout de même 2-4 à domicile contre Oufa. Une deuxième revers en autant de match. Stéphane Da Costa, a marqué son premier but de la saison mais son équipe d'Ekaterinbourg s'incline tout de même 2-4 à domicile contre Oufa. Une deuxième revers en autant de match. Méné 4-1 après 30 minutes, l'Avtomobilist parvient à revenir un peu grâce au Français. Zborovsky lance de la bleue, Da Costa sur la trajectoire dévie au vol et propulse la rondelle dans le haut du filet bachkir face à Metsola impuissant. Malgré tout l'Avto ne parviendra pas à réduire davantage l'écart et doit s'avouer vaincu.



Revoir ce but en vidéo :

