L'équipe de Lauri Marjamäki ne s'est pas rendu à Minsk mercredi soir, pour disputer son premier match KHL de la saison, officiellement pour raison de sécurité. Alors que le match avait été annoncé « reporté », celui-ci a été déclaré forfait par la suite. En effet, en adéquation avec le règlement disciplinaire, clause 15 – article 29, indique que le club d'Helsinski perd par forfait.

De l'autre côté, depuis dimanche dernier, une énorme manifestations pour la paix et l'indépendance s'est organisé contre la dicdacture de Loukatchenko, en Biélorussie. La réponse de Vladimir Poutine était d'une possible intervention de Moscou. Engagement et sport ?



Le club finlandais s'était pris en avance pour demander le report du match. La demande avait été faire auprès de KHL ainsi qu'auprès du Dinamo de Minsk. Ce dernier semble ne pas avoir été très ouvert à la discussion en fermant la porte à cette demande. Il n'est pas question ici d'entrer dans les détails de la situation mais le Jokerit a refusé de se déplacer pour raison de sécurité. Un argument qui a été porté auprès de la KHL. On connaît la frontière friable qu'il y a entre la politique et le sport en KHL. Est-ce que le report a été refusé en ce sens ? Nous ne le savons et nous ne le serons encore moins.



Les supporters Finlandais se rangent derrière leur équipe mais en allant plus loin. On peut lire sur les réseaux sociaux du Jokerit que les fans sont d'accords avec la décision de refuser le match. Mais ce soutien va au-delà du sport puisque ces derniers félicitent la décison en prennant à parti un aspect politique en soutien à la situation de la population biélorusse. En parallèlle, des supporters du club du Dinamo de Minsk remercie de ne pas avoir joué le match en soutient à leur combat. En même temps, certains ne comprennent pas la décision de la KHL face à cette situation et souhaitent même que d'autres clubs refuseront d'y jouer également.

