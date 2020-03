KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Réunion de crise mardi La KHL se réunit mardi pour discuter de la suite des playoffs Source : allhockey.ru La rédaction / pr Posté par Hockey Hebdo le 14/03/2020 à 14:10 Tweeter KHL

La KHL tiendra une réunion mardi concernant l'éventuel report des matchs des playoffs de la Coupe Gagarine en raison du coronavirus. Les dates des matchs éliminatoires peuvent être décalées d'au moins deux semaines. La KHL tiendra une réunion mardi concernant l'éventuel report des matchs des playoffs de la Coupe Gagarine en raison du coronavirus. Les dates des matchs éliminatoires peuvent être décalées d'au moins deux semaines. À Moscou, une interdiction des événements sportifs et autres événements de masse avec un nombre de participants de plus de 5 000 personnes a été établie, à Saint-Pétersbourg - à partir du 16 mars avec un nombre de participants de plus de 1 000 personnes. Le SKA, les Jokerit et le Barys avaient d'ores et déjà annoncés disputer leurs matchs à huis clos pour le deuxième tour des playoffs (qui commence mardi ou mercredi).



Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 120 000 personnes ont déjà été infectées par le nouveau coronavirus COVID-19 dans le monde, plus de 4 000 sont décédées. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo