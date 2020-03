KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Une semaine d'arrêt La KHL suspend ses activités une semaine le temps de la réflexion Source : khl.ru La rédaction / pr Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2020 à 09:21 Tweeter

"La KHL a décidé de suspendre la Coupe Gagarine pour une période d'une semaine afin d'organiser et de coordonner avec les autorités gouvernementales un nouveau format pour la deuxième étape du championnat avec la participation des six clubs russes restant.



La date de début, les dates et un format détaillé du tirage au sort seront déterminés dans un proche avenir et publiés sur les ressources officielles de la Ligue.



"La KHL a décidé de suspendre la Coupe Gagarine pour une période d'une semaine afin d'organiser et de coordonner avec les autorités gouvernementales un nouveau format pour la deuxième étape du championnat avec la participation des six clubs russes restant.La date de début, les dates et un format détaillé du tirage au sort seront déterminés dans un proche avenir et publiés sur les ressources officielles de la Ligue.Des informations sur le championnat de la Ligue de hockey junior seront annoncées ultérieurement"











