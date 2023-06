Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Mulhouse (MULHOUSE - U20) Hockey sur glace - L'ADHM Mulhouse recrute entraîneur Hockey sur glace - L'ADHM Mulhouse recrute entraîneur Source : Annonce de Nice amateur Mulhouse ADHM / cg La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/06/2023 à 17:30 Tweeter A la recherche d'un poste d'entraineur de hockey sur glace,

ce poste est pour vous Au cœur d’une des plus belles régions de France, l’Association de Développement Du Hockey Mulhousien (ADHM), forte de plus de 25 ans d’expérience (1996), vous propose de participer à l’essor d’un club dynamique pour les prochaines saisons.

Ses 250 licenciés répartis de l’école de glace à la D3 et ses équipes loisirs, font la richesse de notre club.

Vous serez salarié à temps plein de l’ADHM, sous la responsabilité de la commission sportive.



Missions de l'entraîneur : assurer la planification annuelle et hebdomadaire des entraînements, gérer les convocations avec ses collègues entraîneurs et assurer le coaching des matchs et tournois,

assurer un suivi individuel de chaque joueur,

encadrer et favoriser le développement des « aides entraîneurs » bénévoles,

animer les sections sportives et scolaires collège et lycée (3S),

coordonner avec ses collègues entraîneurs le suivi scolaire, le recrutement et le transport des 3S,

rendre compte de son activité lors des réunions prévues,

participer aux actions de recrutement du club, aux diverses actions de la ligue et de la FFHG sur demande de sa direction,

organiser et participer aux différentes manifestations du club (stages, tournois, etc…),

veiller au maintien en état des différents matériels à sa disposition.

Votre profil et vos qualités : en possession d’un diplôme d’entraîneur de hockey sur glace souhaitant compléter sa formation,

être capable de se fixer des objectifs et de mettre en œuvre les actions pour y arriver,

sens de la transmission des valeurs d’un sport collectif, de sa rigueur et de sa technicité,

sens du contact avec les jeunes licencié(e)s, sens de la communication, réelle capacité à fédérer et motiver ses partenaires, bon relationnel,

avoir la volonté de progresser et de faire progresser le club,

maîtrise de la langue française,

maîtrise les outils techniques et technologiques du hockey sur glace,

titulaire d’un permis B,

respect des règles de fonctionnement de l’association, Contrat : Contrat à durée déterminée / indéterminée

Rémunération selon profil Pour nous rejoindre, envoyez par mail votre CV et une lettre de motivation, à

contact@scorpions-mineurs.fr











