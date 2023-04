Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - L'Espagne championne du monde DII A A domicile les Espagnols sont champions du monde et grimpe dans la première division, en bas les Islandais sont relégués Source : iihf.com Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/04/2023 à 16:29 Tweeter Photographe : Rodrigo Jiménez sport.es Les Espagnols sont champions du monde de Division II A

L'équipe de Luciano Basile favorite à domicile s'est logiquement imposée sur tous ses matchs et remporte le titre de champion du monde de division II groupe A. Les Espagnols ont inscrit 30 buts en cinq matchs et encaissés seulement neuf. Donath et Carbonell terminent à 8 points tandis que Gonzales et à 7. Le portier Barbo est deuxième avec 91,26%.

Les Géorgiens promus l'an dernier ont terminé deuxième avec un incroyable mondial. Starostin le portier VHL a été l'artisan du succès de la Géorgie avec 94,67% d'arrêts, il termine meilleur gardien du tournoi. Karelin termine 2e meilleur compteur du mondial avec 9 points et meilleur buteur avec 6 buts.

La Croatie s'empare du bronze avec un mondial plutôt décevant, battue par la Géorgie et l'Espagne. Pourtant Rendulić le sniper de Mannheim est le meilleur compteur du mondial avec 11 points.

