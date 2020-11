Championnats du monde Hockey sur glace - L'IIHF annule 18 des mondiaux 2021 La fdration internationale de hockey sur glace vient d'annoncer l'annulation d'une majorit des championnats du monde 2021 Source : IIHF La rdaction / jcs Post par Hockey Hebdo le 18/11/2020 20:01 Tweeter C'est un total de 18 championnats du monde qui s'ajoutent aux 10 mondiaux annulés en 2021 :

- les 5 mondiaux féminins de la Division I à la Division III

- les 6 mondiaux U18 de la Division I à la Division III,

- les 7 mondiaux Séniors masculins Division I à Division IV (tous les groupes)



Les mondiaux Elite U18, Junior, Senior et Féminin sont pour l'instant maintenus.



L'équipe de France masculine ne jouera pas son mondial en Slovénie en mai prochain. Cette annulation devrait apporter plus de souplesse pour reporter la Ligue Magnus et la D1 afin de jouer les matchs avec du public et avec un calendrier non surchargé. La FFHG n'a pas encore statué sur ce point, mais attendait très certainement une décision de l'IIHF quant aux mondiaux.



Les tournois de qualification pour les Jeux Olympiques 2022 sont décalés.



Source : IIHF council announces more cancellations











