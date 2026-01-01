Accueil
Hockey sur glace - L'infirmerie d'Angers
Sorti sur blessure lors de la dernière rencontre, Matt PRAPAVESSIS a dû subir une opération dès le lendemain. Il sera par conséquent absent plusieurs semaine !
Source : Communiqué d'Angers
La rédaction
Posté par Hockey Hebdo
le 22/02/2026 à 10:00
