Ligue Magnus Hockey sur glace - L'infirmerie d'Angers Sorti sur blessure lors de la dernière rencontre, Matt PRAPAVESSIS a dû subir une opération dès le lendemain. Il sera par conséquent absent plusieurs semaine ! Source : Communiqué d'Angers La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 22/02/2026 à 10:00 Tweeter







