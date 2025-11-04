Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - L'infirmerie de Gap Suite aux derniers matchs de préparation, les Rapaces nous donnent quelques nouvelles de leurs blessés ! Source : Rapaces de Gap La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 09/09/2025 à 20:10 Tweeter



[image=1



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











