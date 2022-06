Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - L'unique liste de P.Y Gerbeau est élue... Scoop ! Hockey hebdo... Elections 2022... Source : FFHG Redaction/CS Posté par Hockey Hebdo le 18/06/2022 à 19:37 Tweeter

Communiqué de la FFHG



L’Assemblée Générale des clubs de la FFHG s’est tenue ce samedi 18 juin 2022, avec 67 clubs présents ou représentés sur 118 clubs affiliés à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise. La liste « Ambition FFHG » a été élue. À l’issue du vote, Pierre-Yves Gerbeau a été désigné par le comité directeur puis élu à son tour par l’assemblée générale pour un mandat de 4 ans.

Membres du Comité Directeur élus pour l’olympiade 2022-2026 : Pierre-Yves GERBEAU (Président)

Jean-David CAMUS

Pascale DURANDARD

Caroline DUVAL

Cathy GROSSETÊTE

Fabrice HURTH

Rodolphe INTSABY

Philippe LACARRIERE

Jean LEBLOND

Fabrice LECLERC

Morgan MADEC

Céline MALAQUIN

Sophie MAUFFREY

Bruno MELIN

Isabelle MER

Pierre-Mary NEGRIER

Marieke NILLY

Patrick PARTOUCHE

Stéphan TARTARI

L'Assemblée Générale des clubs de la FFHG s'est tenue ce samedi 18 juin 2022, avec 67 clubs présents ou représentés sur 118 clubs affiliés à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise. La liste « Ambition FFHG » a été élue. À l'issue du vote, Pierre-Yves Gerbeau a été désigné par le comité directeur puis élu à son tour par l'assemblée générale pour un mandat de 4 ans. Réactions sur la news sam ouraille a écrit le 19/06/2022 à 08:36 Parce que cette élection avec une liste unique c'est une belle fumisterie , comment peut-on l'appeler autrement Canadiens oups philfly?

On peut même parler d'un manque de légitimité pour les élus!

On sait très bien que cette liste Gerbeau sera la continuité de l'ancien président ( pas l'intérimaire) et avec les mêmes méthodes tant décriées, il doit être content ce dernier de cette nouvelle duperie!

4 ans cela va être long, trop long.

On peut même appliquer une citation qui colle très bien à cette nouvelle fourberie:

" à vaincre sans péril on triomphe sans gloire

" à vaincre sans péril on triomphe sans gloire ( pierre corneille issue de Le Cid). philfly a écrit le 18/06/2022 à 23:22 Pourquoi la liste est par ordre alphabétique au lieu d'être présentée dans l'ordre du premier au dernier comme sur la liste électorale?











