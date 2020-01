Hockey en France Hockey sur glace - La famille du Hockey endeuillée Source : Média Sports Loisirs La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 14/01/2020 à 10:32 Tweeter C'est une triste nouvelle que nous avons appris hier en fin de journée avec la disparition de Franck L. Âgé de 45 ans.

Franck était Policier dans la Métropole lyonnaise. Renversé par un fourgon, lors d'une intervention anti-criminalité samedi dernier à Bron il a succombé à ses blessures dans la journée de lundi.

Nos pensées vont vers ses proches et ses coéquipiers au sein des loisirs du Lyon Hockey Club Association et de l'équipe des Sentinelles.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo