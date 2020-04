Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - La FFHG a tranché Accession des clubs dans les divisions Source : La FFHG La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 25/04/2020 à 21:40 Tweeter



Communiqué officiel de la FFHG



Le Bureau Directeur s’est réuni le vendredi 24 avril pour travailler sur l’impact de la crise sanitaire sur les activités du Hockey sur Glace.



Après avoir fait le point sur la situation et les informations disponibles, notamment grâce aux nombreux échanges réguliers avec le Ministère des Sports et le CNOSF, le Bureau a lancé la préparation d’un plan de soutien aux acteurs du hockey sur glace afin de les accompagner au mieux dans le contexte de la crise sanitaire dès que les conditions de reprise seront déterminées par le gouvernement. Ce plan sera discuté prochainement avec l’ensemble des parties prenantes dont notamment le Comité Directeur de la FFHG, les instances fédérales, ligues, clubs, etc.

Le Bureau Directeur a, d’autre part, décidé de maintenir la date de l'Assemblée Générale des clubs au 21 juin prochain mais le format de celle-ci sera modifié pour être organisée en vidéo conférence.

Concernant les accessions, la procédure validée par le Comité Directeur de la FFHG et communiquée le 2 avril a été mise en œuvre. Les 4 équipes les mieux classées de D1, D2 et D3 à l’issue de la dernière phase jouée de compétition ont été sollicitées. Les clubs avaient jusqu’au 11 avril pour déposer un dossier incluant des informations financières et structurelles, mais également l’organisation de la formation au sein du club.

Ont déposé un dossier dans l’ordre du classement sportif :



* pour l’accession à la Synerglace Ligue Magnus, le club de Cergy-Pontoise



* pour l’accession en D1, les clubs d’Épinal et de Roanne



* pour l’accession à la D2, les clubs de Reims et de Poitiers.



Le Bureau Directeur a entendu l’avis de la CSNCG et des commissions sportives en charge des championnats concernés. Après débat le Bureau Directeur a décidé à l’unanimité de valider :

Le club de Cergy-Pontoise en Synerglace Ligue Magnus

Le club d’Épinal en D1

Le club de Reims en D2



D’autre part, le club de Châlons ayant officiellement demandé à être rétrogradé de D2 en D3,

le Bureau Directeur a validé également l’accession du club de Poitiers en D2.



Ces clubs seront soumis au contrôle annuel de la CNSCG en juin prochain après remise de leurs comptes définitifs arrêtés au 30 avril 2020 et de leur budget prévisionnel définitif pour la saison 2020-2021, tel que déjà prévu par les règlements de la FFHG.



de plus le president de cergy christophe cuzin est un ami proche des ropert etc et j'en passe!!et de cette federation de petits arrangements entre amis pour faire monter le club ou reside la federation!!vous avez dit bizarre!! non non tt va bien dans le monde du sport!!!

Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











