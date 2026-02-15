Equipes de France Hockey sur glace - La FFHG convoque Pierre Crinon ! Pierre Crinon convoqué aujourd'hui par la Fédération française de hockey sur glace après sa bagarre avec le Canadien Thomas Wilson, lors de la rencontre contre le Canada du dimanche 15 février aux JO 2026 de Milan Cortina. Source : Communiqué de la FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 16/02/2026 à 11:19 Tweeter



Suite à l’expulsion et à l’attitude de Pierre Crinon lors du France-Canada, Pierre-Yves Gerbeau président de la FFHG et chef de mission adjoint de la délégation convoquera dès demain le joueur sanctionné pour faire toute la lumière sur cet incident, en présence du DTN et du staff — Équipes de France Hockey 🏒 (@Hockey_FRA) February 15, 2026

