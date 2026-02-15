Hockey sur glace - La FFHG convoque Pierre Crinon !
Pierre Crinon convoqué aujourd'hui par la Fédération française de hockey sur glace après sa bagarre avec le Canadien Thomas Wilson, lors de la rencontre contre le Canada du dimanche 15 février aux JO 2026 de Milan Cortina.
Suite à l’expulsion et à l’attitude de Pierre Crinon lors du France-Canada, Pierre-Yves Gerbeau président de la FFHG et chef de mission adjoint de la délégation convoquera dès demain le joueur sanctionné pour faire toute la lumière sur cet incident, en présence du DTN et du staff