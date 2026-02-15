 
Hockey sur glace - La FFHG convoque Pierre Crinon !
 
Pierre Crinon convoqué aujourd'hui par la Fédération française de hockey sur glace après sa bagarre avec le Canadien Thomas Wilson, lors de la rencontre contre le Canada du dimanche 15 février aux JO 2026 de Milan Cortina.
 
Source : Communiqué de la FFHG
Posté par Hockey Hebdo le 16/02/2026 à 11:19


 
