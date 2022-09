Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - La FFHG mobilisée face à la crise énergétique Communiqué de presse de la FFHG du 20/09/2022 Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 20/09/2022 à 16:00 Tweeter La FFHG mobilisée face à la crise énergétique Surprise des propos récents du Président du SNP (Syndicat National des exploitants des Patinoires) qui l'accuse d'immobilisme au sujet de la crise énergétique la Fédération Française de Hockey sur Glace a souhaité répondre.

Lors des différentes rencontres nationales des patinoires organisées par le SNP, où la FFHG a toujours été présente dans un esprit de collaboration permanent, la volonté de travail en commun avait été réaffirmé.

C'est pourquoi la FFHG tient à rappeler qu'elle a engagé depuis plusieurs mois des échanges avec différents acteurs et l'IIHF, afin de rassembler la liste des solutions existantes ou à venir pour réduire l'impact environnemental des patinoires et ultimement promouvoir la construction de patinoires neutres, comme il en existe déjà dans les pays nordiques.

Les enjeux écologiques et la crise énergétique actuels obligent l'ensemble des citoyens et donc le mouvement sportif à accélérer la mise en place d'initiatives de prise en compte des enjeux environnementaux.



Le Bureau Directeur de la FFHG a donc mis en place fin août les initiatives suivantes : La mise en place d'un groupe de travail interne pour proposer les adaptations nécessaires de notre sport face à cet enjeu.

Une série de réunions sur ce sujet avec l'ensemble des acteurs du Hockey sur Glace français (clubs, ligues, élus fédéraux) qui se sont déroulées les 12 /13 et 14 septembre dernier.

La préparation d'un guide des bonnes pratiques à court et moyen terme pour les clubs de hockey sur glace.

L'accélération des travaux avec l'IIHF et des partenaires techniques tels que son partenaire Synerglace, en ce qui concerne la définition technique d'une patinoire neutre Depuis plusieurs années la FFHG travaille avec la FFSG et le SNP afin d'harmoniser son règlement des patinoires mais aussi sur d'autres sujets.



En 2014 notamment, la FFHG avait financé seule l'étude d'un modèle type de patinoire de développement territoriale et avait invités la FFSG et le SNP à s'associer au projet.



Depuis plusieurs années, des réunions régulières se sont tenues entre les services de la FFHG, de la FFSG et du SNP afin de faciliter l'échange d'information sur les projets de réhabilitation et de construction de nouvelle patinoire.



Le Bureau Directeur de la FFHG réuni le 15 septembre a décidé de continuer à travailler son plan « urgence énergétique » en prenant contact directement avec les gestionnaires des établissements ainsi qu'avec leurs propriétaires. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur