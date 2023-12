Hockey en France Hockey sur glace - La FFHG réorganise l'arbitrage ! Hockey sur Glace - Fédération Française Hockey sur Glace - Réorganisation de l'arbitrage. Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 15/12/2023 à 08:10 Tweeter

Communiqué de la FFHG

Au printemps dernier, le Bureau Directeur de la FFHG a annoncé le lancement d'un audit de l'organisation de l'arbitrage et la préparation d'un projet de développement. A cet effet, la FFHG a engagé Stéphane Auger et Pierre Racicot, anciens arbitres de NHL forts d'une expérience similaire dans d'autres pays européens.



À la suite de la présentation de leur audit, le Bureau Directeur a entériné un changement d'organisation en suivant leurs recommandations et a proposé aux deux experts de mettre en place la stratégie qu'ils ont définie.



Cette réorganisation a été validée par le Comité Directeur le 22 novembre 2023.



L'arbitrage était géré depuis la création de la FFHG en 2006 par une équipe de bénévoles dévoués et très engagés, notamment emmenée par Fabrice Hurth depuis 2010. Pierre-Yves Gerbeau tient à remercier Fabrice Hurth pour le travail effectué, avec toute la complexité de sa fonction.

