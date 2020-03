Ligue Magnus Hockey sur glace - La FFHG suspend l’ensemble de ses activités et compétitions Communiqué FFHG - Coronavirus. Source : Communiqué de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2020 à 14:36 Tweeter Communiqué de la FFHG

" Le Bureau Directeur de la FFHG s’est réuni ce jour suite aux annonces faites par le Président de la République le jeudi 12 mars.



Dans la continuité des mesures prises jusqu’alors par la FFHG, le Bureau Directeur a décidé de suspendre, avec effet immédiat, l’ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération et ce jusqu’à nouvel ordre.

En ces temps de crise, il en va de la responsabilité de la FFHG de participer à l’effort national de lutte contre la propagation du COVID-19. Par ailleurs, nous ne pouvons que constater que les conditions pour garantir la santé et la sécurité de nos licenciés et adhérents ne sont plus réunies.



En outre, la Fédération en appelle à la responsabilité de chacun et demande à ses zones, ligues régionales, comité départementaux et clubs de veiller au respect de ces mesures et de n’organiser aucune activité de quelque nature qu’elle soit, incluant notamment les entraînements, matches amicaux, tournois et stages.



La FFHG restera attentive à l’évolution de la situation et prendra le temps de la réflexion sur les suites à donner à ses activités et aux compétitions en cours. " © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo