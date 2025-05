Equipes de France Hockey sur glace - La France avec Texier au Mondial La composition de l'équipe de France pour le prochain Mondial (9-25 mai) a été dévoilée. Parmi les 25 sélectionnés retenus par Yorick Treille, figurent Alexandre Texier, le seul Français à jouer en NHL cette saison aux Blues de Saint Louis. Les Bleus débuteront leur tournoi samedi soir (20h20) face à la Lettonie à Stockholm. Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 06/05/2025 à 17:23 Tweeter



Après une préparation entamée le 9 avril dernier à Marseille, ponctuée de six matchs de préparation contre la Suisse, la Norvège à Cergy-Pointoise et en Slovaquie pour un bilan de 1 victoire et 5 défaites, Yorick Treille, le sélectionneur de l'équipe de France, a communiqué la liste des 25 joueurs (dont 13 joueurs évoluant à l’étranger) qu'il a retenus pour le Championnat du Monde Élite IIHF 2025 (9-25 mai), qui débuter samedi à l’Avicii Arena de Stockholm pour les Bleus.



Parmi les sélectionnés, on retrouve Alexandre Texier, le seul Tricolore qui a joué en NHL cette année et dont la saison a pris fin dimanche avec l'élimination des Blues de Saint Louis face aux Winnipeg Jets. Texier n’a pas encore pu prendre part à la préparation des Bleus avant le Mondial du fait de sa participation aux play-offs de la NHL avec sa franchise. Ce renfort sera un atout majeur pour le sélectionneur, en quête de certitudes après une série de matchs difficiles.



Dubé et Da Costa absents, Besnier et Boscq retenus



Un ancien pensionnaire de la NHL (entre 2014 et 2024), Pierre-Édouard Bellemare, sera également de la campagne 2025 en Scandinavie avec le brassard de capitaine, tout comme un autre pilier de la sélection, Sacha Treille (37 ans, 15e Mondial, un record en équipe de France), sacré champion de France avec son club des Brûleurs de Loups de Grenoble cette saison.



Rappelons que Stéphane Da Costa, qui évolue dans la ligue Russe, sera absent sur blessure. Manque également Pierrick Dubé, l'attaquant des Hershey Bears, qui avait fait ses débuts en NHL la saison dernière avec les Washington Capitals, et qui dispute actuellement les phases finales de l'AHL.



Présent dans la liste des 48 pré-sélectionnés, Dubé n'a encore jamais pris part à un Mondial. Les regards pourraient donc se focaliser sur le jeune et prometteur défenseur Jules Boscq (23 ans), qui joue aux Iowa Heartlanders, une équipe-filiale du Minnesota Wild (NHL), mais pas sur Téo Besnier (19 ans), qui n’a pas été sélectionné. Le défenseur des Voltigeurs de Drummondville, dans la prestigieuse Ligue junior du Québec, avait pourtant été appelé pour le deuxième rassemblement de Cergy Pontoise.



Avec quatre nouveaux et 13 expatriés à Stockholm



Si Yorick Treille, qui vivra son premier Mondial en tant que head coach, a changé dix joueurs par rapport au dernier Mondial, quatre joueurs du bloc défensif (un gardien et trois défenseurs) vont participer pour la première fois à un Championnat du monde : le gardien Antoine Keller (20 ans), évoluant cette à Lausanne (Suisse) et qui était la doublure de Papillon lors du TQO de Riga en septembre ; les défenseurs marseillais Fabien Bourgeois et Yohan Coulaud et le Bordelais Kévin Spinozzi.



L'équipe de France, qui comptera sur ses 13 joueurs expatriés, fera son entrée dans le Mondial (groupe A), face à la Lettonie (le 10 mai à 20h20) à Stockholm. Elle affrontera ensuite la Finlande (le 11 à 20h20), le Canada (le 13), la Slovaquie (le 14), l'Autriche (le 16), la Suède (le 17) et enfin la Slovénie (le 19) à l’Avicii Arena. Le dernier du groupe sera relégué en Division 1A.

Les 25 joueurs français pour le Mondial

Gardiens de but :



Junca (Dukla Michalovce/SLQ)

Keller (Lausanne/SUI)

Papillon (Bordeaux)



Défenseurs :



Boscq (Iowa Heartlanders ECHL/USA)

Bourgeois (Marseille)

Coulaud (Marseille)

Crinon (Grenoble)

Gallet (Tappara/FIN)

Guebey (Davos/SUI)

Llorca (Angers)

Spinozzi (Bordeaux).



Attaquants :



Bellemare (Ajoie/SUI)

Bertrand (Ingolstadt/ALL)

Boudon (Nybro/SUE)

K. Bozon (Ajoie/SUI)

T. Bozon (Lausanne/SUI)

Colotti (Marseille)

Dair (Grenoble)

Fabre (Assat Porin/FIN)

Leclerc (Grenoble)

Perret (Mountfield/RTC)

Rech (Rouen)

Ritz (Angers)

Texier (St Louis Blues NHL/USA)

Treille (Grenoble).









© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo