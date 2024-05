Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - La France organisera le MONDIAL 2028 La France organisera le Championnat du monde de hockey sur glace en 2028, pour la 3e fois de son histoire après les éditions de 1951 et 2017. L'Accor Arena de Paris et la LDLC Arena de Lyon accueilleront les 16 meilleures équipes du monde du 12 au 28 mai 2028. Source : Communiqué de la FFHG La redaction Posté par Hockey Hebdo le 25/05/2024 à 06:30 Tweeter

Communiqué de la FFHG - 24/05/2024



" Ce vendredi matin, à l'occasion du congrès annuel de l'IIHF, le vote des membres de la Fédération internationale a validé le dossier de la France et donc l'obtention de l'organisation de cet évènement international.



« Je suis très fier et heureux de la confiance que nous témoigne la grande famille du hockey en reconnaissant notre capacité à organiser un événement d'une telle envergure. Alors que nous nous dirigeons vers les Jeux Olympiques de 2030, cet événement représente une opportunité exceptionnelle de promouvoir et de développer notre discipline, en capitalisant sur notre expertise et notre savoir-faire », a déclaré le président de la Fédération française, Pierre-Yves GERBEAU.



Accompagné par l'agence Keneo dans la construction de la candidature et dans la planification du projet, l'ensemble des détails techniques a été livré à l'assemblée ce jeudi 23 mai par Éric Ropert, directeur général de la FFHG. Philippe Lacarrière, membre du comité directeur de la FFHG et intronisé au Hall of Fame de l'IIHF, a pu rappeler aux membres votants le chemin parcouru par le hockey français ces dernières décennies. Enfin, Cristobal Huet, ambassadeur de la candidature, a eu l'occasion de mettre en avant l'importance de recevoir un Mondial à Paris pour les futures générations de hockeyeurs.



La France devrait donc accueillir deux compétitions mondiales majeures où les équipes de France de hockey sur glace devraient se distinguer : le Mondial de hockey en mai 2028 à Paris et Lyon, suivi très probablement par les Jeux olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes.

Réactions sur la news ALEX6 a écrit le 25/05/2024 à 07:50 Superbe nouvelle ! Il faudra donc se maintenir en 2025 et 2026 car la France sera protégée en 2027











