Equipes de France Hockey sur glace - La France s’incline lourdement en Slovaquie (8-1) Samedi à Svolen, les Bleus ont bouclé leur préparation pour le prochain Mondial (9-25 mai) par une lourde défaite contre la Slovaquie (8-1), vingt-quatre heures après avoir été battus par le même adversaire (2-4). Le sélectionneur Yorick Treille a moins d’une semaine pour trouver le bon équilibre collectif, avant de défier la Lettonie (10 mai) en ouverture du Championnat du Monde. Source : Média Sports Loisirs Fabien Sgarra Posté par Hockey Hebdo le 04/05/2025 à 17:41 Tweeter

Au lendemain de sa défaite contre la Slovaquie (2-4), l'équipe de France s'est une nouvelle inclinée contre ce même adversaire (1-8), samedi à Zvolen, pour son dernier match de préparation avant le Championnat du Monde Élite IIHF 2025 (9-25 mai) en Suède (Stockholm) et au Danemark (Herning).



C’est la 5e défaite des Bleus dans cette phase de préparation entamée à Marseille (deux revers contre la Suisse, vice-championne du monde en titre), poursuivie à Cergy-Pontoise contre la Norvège (une défaite) et bouclée en Slovaquie, la 9e nation du classement IIHF, que les Tricolores croiseront au Mondial. Seul le second match en Ile de France contre les Norvégiens (4-1) a permis aux Français de connaître la victoire en six matches amicaux.



Avant de s’envoler pour la Suède, les joueurs de Yorick Treille ont subi face aux Slovaques, encaissant cinq buts dans la deuxième période dont quatre en moins de 4’. Le but égalisateur (1-1) de Fabien Colotti (son 2e but dans cette préparation) au cours du 1er tiers, paraît donc bien isolé dans un bilan négatif. Le sélectionneur ayant même été contraint de remplacer Quentin Papillon dans la cage tricolore par Julian Junca.



L'équipe de France a quelques jours devant elle avant son entrée en lice au Mondial, dans le groupe A, face à la Lettonie (le 10 mai à 20h20) à Stockholm. Elle affrontera ensuite la Finlande (le 11), le Canada (le 13), la Slovaquie (le 14), l'Autriche (le 16), la Suède (le 17) et enfin la Slovénie (le 19) à l’Avicii Arena. Le dernier du groupe sera relégué en Division 1A.



Bilan de la préparation des Bleus



18 avril à Marseille : France – Suisse 3-4 (Buts : A.Dair, Carry, Gallet)

19 avril à Marseille : France – Suisse 2-5 (Rech, Spinozzi)

25 avril à Cergy-Pontoise : France – Norvège 1-2 (Perret)

26 avril à Cergy-Pontoise : France – Norvège 4-1 (Colotti, Boudon, Fabre, A.Dair)

2 mai à Zvolen/SVQ : Slovaquie – France 4-2 (Boudon, Bellemare)

3 mai à Zvolen/SVQ : Slovaquie – France 8-1 (Colotti)











