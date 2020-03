KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - La KHL arrêtée jusqu'au 10 avril La KHL qui a multiplié les annonces contradictoires ces derniers jours s'est finalement rendue à la raison et met en pause ses playoffs Source : khl.ru La rédaction / pr Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2020 à 16:36 Tweeter

La KHL bloque ses compétitions jusqu'au 10 avril pour empêcher la propagation de COVID-19.



"La KHL a décidé de suspendre la deuxième étape du championnat en lien avec les recommandations du ministère des Sports, les décisions des autorités régionales et compte tenu de la situation épidémiologique. Dans l'éventualité où après le 10 avril, des mesures restrictives seraient réduites ou levées, la KHL serait prête pour la deuxième étape du championnat des clubs.

En cas de prolongation du régime de «préparation élevée» dans les régions de Russie et de restrictions à la participation aux matches en raison de la situation épidémiologique, la KHL communiquera de nouveau."











