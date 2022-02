Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - La KHL dans la tourmente Le contexte international plombe la KHL ces dernières semaines Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/02/2022 à 10:39 Tweeter

La KHL qui s'était déjà arrêtée à cause de l'épidémie de covid en Russie (lire notre news). La ligue eurasienne a décidée de mettre fin à sa saison régulière et de réaliser un calcul des points par pourcentage pour déterminer un classement final et donc des premiers tours de playoffs.

Décision déjà contestable pour tous les clubs qui luttaient pour se qualifier et a qui un trait de plume a amputé toutes les chances et mis fin à leur saison. Les playoffs sont censés débuter mardi.

Cependant le contexte international vient encore de jouer contre la KHL. L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe jeudi 24 février a entraîné une vague internationale de protestations. Les Jokerit Helsinki qualifiés pour ces playoffs ont décidé de ne pas participer aux séries éliminatoires. Le futur du club finlandais dans la ligue est également posé, tout comme celui du Dinamo Riga.

La KHL donnera rapidement un suivi de cette situation. Le "repêchage" du Torpedo Nijni Novgorod semble la piste privilégié. Mais le club au cerf qui a été annoncé éliminé depuis avant les Jeux, a perdu une partie de ses joueurs étrangers notamment qui se sont engagés dans d'autres équipes. Le casse tête continue donc...











