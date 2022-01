Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - La KHL suspendue La KHL a pris la décision de reporter un certain nombre de match en raison de la croissance exponentielle des cas de covid-19 Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/01/2022 à 16:17 Tweeter KHL

Devant l'augmentation forte des cas de covid-19 dans la KHL (171 dont 124 joueurs) la ligue décide de mettre en standby son championnat avant les Jeux Olympiques. Les journées du 15 au 22 janvier sont annulées et reportées après la trêve olympique. Un nouveau calendrier remanié sera publié par la ligue prochainement.

La KHL jouera sa journée de demain (13 janvier) et vendredi, puis rattrapera deux matchs le week end prochain avant de revenir au jeu dans plus d'un mois (22 février) après les jeux olympiques d'hiver à Beijing (4-20 février). Morozov, le président de la ligue annonce que certaines recontres pourront être rattrapées pendant la trêve olympique.











