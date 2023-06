Hockey en France Hockey sur glace - La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Hockey RECRUTE La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Hockey sur Glace recrute un Conseiller Technique de Ligue en CDI. Source : Annonce Ligue Auvergne Rhône Alpes de Hockey La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 10/06/2023 à 17:00 Tweeter La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Hockey sur Glace recrute un Conseiller Technique de Ligue en CDI (début du contrat entre le 1er août et le 1er septembre 2023), rattaché au siège social à Gap (05) avec des interventions sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud.

Lien de l'annonce complète

https://www.hockey-radeliers.com/wp-content/uploads/2023/06/Ligues-SUD-EST-Fiche-de-poste-CTL.pdf



Motivations et aptitudes attendues : Être motivé par le développement d'un projet à moyens et longs termes, celui de la pratique et des jeunes pratiquant(e)s en quantité (recrutement et fidélisation) et en qualité (formation des joueurs/joueuses et de leur encadrement technique et bénévole).

par le développement d'un projet à moyens et longs termes, celui de la pratique et des jeunes pratiquant(e)s en quantité (recrutement et fidélisation) et en qualité (formation des joueurs/joueuses et de leur encadrement technique et bénévole). Être autonome sur la mise en œuvre des programmes et actions inscrites dans ses missions et force de proposition.

sur la mise en œuvre des programmes et actions inscrites dans ses missions et force de proposition. Prendre du plaisir dans l'accompagnement d'un projet et de structures associées à celui-ci.

dans l'accompagnement d'un projet et de structures associées à celui-ci. Collaborer avec des profils de ressources humaines variés dans le but d'articuler de la manière la plus efficiente possible toutes les énergies et volontés disponibles (salariés, cadres nationaux, bénévoles des ligues, entraîneurs et bénévoles des clubs). Si vous êtes intéressé(e), merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante

g.berger@hockey-radeliers.com © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo