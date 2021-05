Hockey en France Hockey sur glace - La Maison du Patin recrute RECRUTEMENT VENDEUR/VENDEUSE EN APPRENTISSAGE Source : Annonce de la Maison du Patin La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 01/05/2021 10:41 Tweeter



Dans le but de compléter son staff, notre boutique de Boulogne-Billancourt propose un contrat d'apprentissage, qui débutera au 01/09/2021. Vous avez une expérience dans le milieu des sports de glace ?

Vous aimez le contact clients ?

Vous aimez conseiller, renseigner ? Alors n'attendez pas pour nous contacter par mail afin d'obtenir de plus amples informations. boulogne@lamaisondupatin.fr











