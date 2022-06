Division 3 : La Roche-sur-Yon (Les Aigles) Hockey sur glace - La Roche recrute défenseurs et 1 gardien U20 / D3 Source : Annonce de la Roche sur Yon La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 27/06/2022 à 11:30 Tweeter

Les Aigles du HOGLY à La Roche sur Yon recrutent des défenseurs et un gardien U20 / D3

Les Aigles du HOGLY à La Roche-sur-Yon, seul club de Hockey sur Glace en Vendée, vous propose un poste qui sera adapté à vos envies et à vos besoins, dans une structure associative et comptant de nombreux bénévoles quifont du Hogly un club familial, sans oublier son public fidèle.



Objectif : Monter en D2 !



Le club vous accompagnera dans vos démarches: Plusieurs emplois à pourvoir via nos partenaires.

Mise à disposition de logements.

Poursuite d’études en alternance

