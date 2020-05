Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - La Suisse renonce aux Mondiaux 2021 Par voie de communiqu, la Swiss Ice Hockey Federation confirme renoncer l'organisation des Championnats du Monde IIHF en 2021. Source : SIHF Stphane Ducret Post par Hockey Hebdo le 01/05/2020 11:34 Tweeter Nicolas Leleu (archives) La Nati attendra avant d'avoir "ses" Mondiaux Le 21 mars, la SIHF avait d'ores et déjà annoncé l'annulation de l'édition 2020 des Mondiaux. Aussi, la Fédération suisse a confirmé ne pas demander l'organisation du Mondial 2021 à l'IIHF, ce vendredi 1er mai.



Cela s'explique par des risques financiers importants qui se présenteraient à nouveau en 2021 et qu'il n'est actuellement pas possible d'évaluer la durée de la crise du Covid-19. Ainsi, le projet CM 2020 à Zürich et Lausanne est définitivement terminé et les Comités d'organisation seront dissouts fin juin.



Les personnes qui ont acheté des billets pour ce Mondial seront contactés par courriel dès la semaine prochaine pour entamer une procédure de remboursement.



La prochaine année libre sera en 2026 et, selon Michael Rindlisbacher (Président de la SIHF), des discussions seront entamées avec la Fédération Internationale pour s'assurer des possibilités offertes à la Swiss Ice Hockey Federation. Aussi, 2026 sera une année olympique, proche de la Suisse (



Prochain Mondiaux, actuellement prévus:

- 7-23 mai 2021, Minsk (BLR) et Riga (LAT)

- 13-29 mai 2022, Tampere & Helsinki (FIN)

- 5-21 mai 2023, St-Pétersbourg (RUS)

- mai 2024, Prague & Ostrava (CZE)

- mai 2025, Suède & Danemark



