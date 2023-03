Division 2 : Evry / Viry (EVH 91) Hockey sur glace - Le centre de formation EVH91 recrute joueuses fémininines et U15 Elite Hockey sur glace - Recrutement joueuses Féminines et U15 U17 Elite - Centre de formation EVH91 Source : Annonce EVH91 La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2023 à 14:00 Tweeter Le centre de formation EVH91 Recrute des joueuses pour la saison 2023-2024.

Féminine élite :



Place à pourvoir pour des joueuses motivées à intéger une équipe féminine (licence bleu possible)

Joueuses nées avant 2011



U15 élite : 1 place à pourvoir pour des joueurs nés en 2010

1 place à pourvoir pour des joueurs nés en 2009 Plus de renseignement en contactant par mail Laurent Bonnefoy : laurent.bonnefoyevh91@gmail.com



