Le club d'Orléans vous attend pour la saison 2022-2023.



Offrant de nombreuses possibilités d'accompagnement (études, travail) dans une ville dynamique et idéalement placée (proximité de Paris notamment), l'Orléans Loiret Hockey sur Glace cherche à se renforcer à tous les postes dans les catégories U17, U20 et également pour son équipe phare en D3.



Le nouveau projet du club entamé la saison dernière concilie une solide base de licenciés avec l'ambition de faire grandir un groupe de D3 jeune et ambitieux, qui veut jouer les premiers rôles dans la division à court terme.



Si un tel projet vous intéresse, contactez notre manager Gilbert Ledigarcher à manager.olhg@gmail.com.



