Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers) Hockey sur glace - Le club de Cergy en deuil Les jokers dans la douleur et le hockey est en deuil. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 09/02/2025 à 21:08 Tweeter



Communiqué du club



C’est avec une profonde tristesse et dans un état de choc, que nous venons d’apprendre, ce jour, le décès de Miika Elomo, notre coach principal.

Toutes nos pensées se tournent vers sa femme, Maria, sa famille et ses proches.



Hockey Hebdo s'associe à la tristesse de ses proches, de sa famille ainsi qu'aux jokers de Cergy. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo